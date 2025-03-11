Photo: Éð¼ÔÎÉÂÀ ¥¹¥Þ¥Û¤ß¤¿¤¤¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬Á°Äó¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡ª¥Á¥ç¥íQ¤Ã¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Ömibot¡×¡£¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£·ÏYouTuber¤Î¤¯¤Ã¤¹¤ó¤µ¤ó¡ÊÆï°ìÀ®¤µ¤ó¡ËÎ¨¤¤¤ë¹­Åç¤Î¼«Æ°¼Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥× KG Motors¤¬³«È¯Ãæ¤Î¡¢ÆüËÜÀ½BEV¤Ç¤¹¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï110Ëü±ß¡£º£¤Þ¤Ç¥Æ¥¹¥é¤äÆü»º¡¢BYD¤Ë¡¢¥È¥è¥¿¼ÖÎ¾¤Î¥³¥à¥¹¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤ÊBEV¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤­¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í³ä¤êÀÚ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢