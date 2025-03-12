Ê¬±ì²½¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¤¿¤Ð¤³µÙ·Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÊ±ì¼Ô¡¦ÈóµÊ±ì¼Ô¶¦¤Ë»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£ÈóµÊ±ì¼Ô¤Î40Âå½÷À­¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë¤Ï¡Ö³Æ¼«¡¢µÊ±ì¼Ô¤¬¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤ÇµÊ±ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»öÌ³½ê¤«¤é¾¯¤·µ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢1Æü²¿²ó¤â¤¿¤Ð¤³µÙ·Æ¤ò¤È¤é¤ì¤ë¤È¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö¤¬¸º¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¦¡×¤È¡¢ÈóµÊ±ì¼Ô¤È¤·¤ÆÅöÁ³¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡§ÎÓ²ÃÆà¡Ë¡Ö¤¤¤«¤ËÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤ì¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢µÊ±ì¼Ô¤Ï