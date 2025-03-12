¥¢¥á¥ê¥«¤È¥«¥Ê¥À¡¦¥ª¥ó¥¿¥ê¥ª½£¤ÎÀ¯ÉÜ¤Ï11Æü¡¢¥ª¥ó¥¿¥ê¥ª½£¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ØÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÅÅÎÏÎÁ¶â¤Î25%ÃÍ¾å¤²Á¼ÃÖ¤òÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤È¥«¥Ê¥À¡¦¥ª¥ó¥¿¥ê¥ª½£¤Î¥Õ¥©¡¼¥É¼óÁê¤Ï11Æü¡¢¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¼ÌÀ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Î¾¼Ô¤Ï13Æü¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÇÌÌ²ñ¤·¡¢Íè·î2Æü¤Þ¤Ç°ìÉôÃæÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ê¥ÀÀ½ÉÊ¤Ø¤Î25%¤Î´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤ê¡¢ËÇ°×¶¨Äê¤ÎUSMCA=¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥á¥­¥·¥³¡¦¥«¥Ê¥À¶¨Äê¤Ë