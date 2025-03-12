NY¶âÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë 1¥ª¥ó¥¹¡á2920.90¡Ê+21.50+0.74%¡Ë ¶â£´·î¸Â¤ÏÈ¿È¯¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ë°Â¤ò¼õ¤±¤ÆÇã¤¤Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÎÐ¤ÎÅÞ¤¬ËÉ±ÒÈñÁý³Û¤Ç¸ò¾Ä¤ÎÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢¥æー¥í¹â¤Ë¿¶¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¾åÃÍ¤ò¿­¤Ð¤·¤¿¡£ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ë°Â¤äÊÆÂçÅýÎÎ¤Î´ØÀÇÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ·øÄ´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ MINKABU PRESS