[3.11 ²¤½£CL·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀïÂè2Àï](¥Ð¥¤¥¢¥ì¡¼¥Ê)¢¨29:00³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó]ÀèÈ¯GK 1 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Õ¥é¥Ç¥Ä¥­¡¼DF 3 ¥Ô¥¨¥í¡¦¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨DF 4 ¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¿¡¼DF 5 ¥Þ¥ê¥ª¡¦¥¨¥ë¥â¥½DF 13 ¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ëMF 20 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥ê¥Þ¥ë¥ÉMF 24 ¥¢¥ì¥¤¥¯¥¹¡¦¥¬¥ë¥·¥¢MF 25 ¥¨¥»¥­¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥é¥·¥ª¥¹MF 30 ¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥óMF 34 ¥°¥é¥Ë¥È¡¦¥¸¥ã¥«FW 14 ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥Ã¥¯¹µ¤¨GK 17 ¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥³¥Ð¡¼¥¸¥åGK