½Õ¤ÎÃæµþ³«Ëë¥á¥¤¥ó¤Ï¸ÅÇÏG2¤Î¡ÖÂè61²ó¶âòÏ¾Þ¡×¡Ê1ÃåÇÏ¤ËÂçºåÇÕÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¡Ë¡£Åö¥ì¡¼¥¹3Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¥×¥í¥°¥Î¡¼¥·¥¹¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢º£Ç¯¤â½Õ¤ÎÂçÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹¼ÂÎÏÇÏ¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£95Ç¯¥µ¥Þ¥Ë¥Ù¥Ã¥Ô¥ó°ÊÍè¡ÊÅö»þ¤ÏG3¤Î¥Ï¥ó¥ÇÀï¡Ë¡¢30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤òÁÀ¤¦ÌÆÇÏ¤Ï3Æ¬¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£Ãæ¤Ç¤âÎÉ·ì¥é¥ô¥§¥ë¤Ï4ºÐ¤Îºò½©¤ËËÜ³Ê²½¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ëÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£4ºÐ½©¤ËG1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿È¾»Ð¥Ê¥ß¥å¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»ÏÆ°¤¹¤ë¡£ÌÆ