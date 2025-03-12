女優の伊原六花（25歳）が、3月11日に放送されたバラエティ番組「バナナサンド」（TBS系）に出演。女優・上白石萌音（27歳）と仲が良いと話し、最近のお出かけについて語った。番組は今回、「超豪華ハモリ我慢SP」として、戸田恵子、西野七瀬、伊原らがゲスト出演。番組MCのバナナマン・設楽統から「伊原さんは芸能界でさ、一緒に旅行行ったりするような友だちとかいるの？」と質問を受ける。これに伊原は「最近、上白石萌音ちゃん