ドジャースの先発5番手はメイになる可能性が高まった。山本、佐々木、グラスノー、スネルに続くスポットを、故障明けのメイとゴンソリンで争っていたが、ゴンソリンがウエートトレで背中を痛めた。ロバーツ監督は地元メディアのポッドキャストで「ダスティン（メイ）だと思う。復帰していい投球をしていた」と5番手はメイが務める見通しを示した。