１９４８年：独立運動家の金九（キム・グ）、金奎植（キム・ギュシク）、金昌淑（キム・チャンスク）、趙素昂（チョ・ソアン）らが、南朝鮮の単独総選挙反対声明を発表１９６４年：第６回韓日会談の本会談が２年ぶりに再開１９７１年：韓国軍が米２師団担当の休戦ライン西部地域２０キロ区間の警備業務を引き継ぎ、休戦ライン１５５マイル警備を完全担当１９９３年：北朝鮮が核拡散防止条約（ＮＰＴ）脱退を宣言２００１年：金大中