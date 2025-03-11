【ニューヨーク共同】11日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続落し、午前10時現在は前日比313.08ドル安の4万1598.63ドルを付けた。トランプ米政権の関税政策に伴う米国の景気後退に対する警戒感が広がり、売り注文が先行した。