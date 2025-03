2025年になってからテック関連求人の約4分の1がAIスキルを求めており、あらゆる業界の企業が技術者採用においてAI能力を重視する傾向が強まっていると、アメリカ経済紙のWall Street Journal(WSJ)が報じています。How the AI Talent Race Is Reshaping the Tech Job Market - WSJhttps://www.wsj.com/tech/ai/how-the-ai-talent-race-is-reshaping-the-tech-job-market-93df0615WSJによれば、情報分野では2025年1月に投稿されたIT