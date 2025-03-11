モーグル男子決勝1回目の堀島行真＝リビーニョ（共同）【リビーニョ（イタリア）共同】フリースタイルスキー・モーグルのワールドカップ（W杯）は11日、イタリアのリビーニョで第15戦が行われ、男子の堀島行真が85.37点で制し今季4勝目、通算22勝目を挙げた。西沢岳人が8位、中原旺助は9位。女子は冨高日向子が5位、藤木日菜は6位、伊藤真凜が7位に続き、柳本理乃は9位、中尾春香は15位だった。ジェーリン・カウフ（米国）が今