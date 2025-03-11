全国豆腐連合会(全豆連)は2月28日、全豆ビルでカナダ大豆協会関係者との懇談会を開き、意見を交換した。カナダ側からはジェイソン･マクノートン会長やブライアン･イネス専務理事のほか大豆生産者やカナダ穀物委員会、ケベック穀物生産者協会、カナダ大使館が参加し、日本側からは全豆連の大石眞太郎副会長や橋本一美専務理事のほか、さとの雪食品、兼松、兼松ソイテック、篠崎商事、welzo、日清商会が参加した。カナダ大豆に付加価