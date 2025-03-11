旬の食材のスープで芯から温まって冬を乗り切りたい。電子レンジで加熱したかぼちゃは、フォークでつぶして簡単調理！かぼちゃの濃厚な甘みを豆乳であっさりと。かぼちゃの豆乳ポタージュレシピ出典: 美人百花.com材料（2人分）かぼちゃ…1/4個（正味200g）[A]豆乳…200ml[A]水…100ml塩…小さじ1/2黒こしょう…少々作り方1.かぼちゃは種とワタを取り除き、ラップで包