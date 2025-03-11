◆プロボクシング▽東洋太平洋ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦〇王者・石井武志（５回ＫＯ）同級３位・伊佐春輔●（１１日、東京・後楽園ホール）東洋太平洋ミニマム級タイトルマッチで、王者・石井武志（大橋）が同級３位・伊佐春輔（川崎新田）を５回１分４２秒ＫＯで下し、初防衛に成功した。昨年９月の王座決定戦でジョン・ケビン・ヒメネス（フィリピン）に判定勝ちして王座を獲得した石井は、