プーチン氏は「最大限」をあえて要求、譲歩の意思ない－西側当局者＝ブルームバーグ ロシアのプーチン大統領はいかなる和平協議においても、領土と平和維持軍、ウクライナの中立性に関する要求で譲歩するつもりはないと、西側の安全保障当局者が述べた。 （ブルームバーグ）