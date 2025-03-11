2011年（平23）3月11日に起きた東日本大震災による遺児らを支援するチャリティーコンサート「第12回全音楽界による音楽会」が11日、東京・赤坂のサントリーホールで2000人を集めて開かれた。林芳正官房長官（64）池畑慎之介（72）小林幸子（71）松本伊代（59）神野美伽（59）氷川きよし（47）ら22組が出演した。「3・11塾」代表理事の作曲家三枝成彰氏（82）は「皆さんに14年間、タダで出ていただいている。本当に申し訳ない。ノ