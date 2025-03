Creepy Nutsが、3月12日リリースのニューアルバム『LEGION』のライブBlu-ray盤に収録される<「Creepy Nuts ONE MAN TOUR 2024」 at 国立代々木競技場 第一体育館>から、TBS系 金曜ドラマ『不適切にもほどがある!』主題歌の「二度寝」のライブ映像を公開した。◆Creepy Nuts 動画『LEGION』のライブBlu-ray盤には2024年に行われたワンマンツアー<Creepy Nuts ONE MAN TOUR 2024>のツアーファイナルとなる国立代々木競技場 第一