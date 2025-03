吉田麻也ら日本代表経験者もプレーするアメリカのMLS。今年からDCユナイテッドに移籍した木島萌生が9日のスポーティング・カンザスシティ戦で初ゴールを決めた。後半23分、味方のクロスボールを頭で見事に合わせ、決勝ゴールをマーク!チームを2-1の逆転勝利に導き、ヒーローになった。The timing, the finish! 🎯Hosei Kijima gives @dcunited the lead. pic.twitter.com/vK2VC85enf— Major League Soccer (@MLS) Ma