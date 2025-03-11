【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■代々木第一体育館公演の映像は、ニューアルバム『LEGION』のライブBlu-ray盤に収録！ Creepy Nutsが3月12日に発売するニューアルバム『LEGION』のライブBlu-ray盤に収録される『「Creepy Nuts ONE MAN TOUR 2024」 at 国立代々木競技場 第一体育館』から、TBS系金曜ドラマ『不適切にもほどがある！』主題歌の「二度寝」のライブ映像が公開された。 『「Creepy Nuts ONE M