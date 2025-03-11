2025年3月9日、韓国メディア・韓国経済は「物価上昇による旅行経費の高騰で国内旅行が敬遠されている上、3月は新学期を迎え旅行需要が落ち込むが、政府主導の『宿泊セール』が好評で旅行業界が活況をみせている」と伝えた。記事は見出しで「もう日本に桜を見に行かない」「花見旅行は韓国国内へ」と強調している。文化体育観光部と韓国観光公社は地方観光活性化と内需景気テコ入れ策として、先月28日〜今月30日、韓国国内宿泊施設