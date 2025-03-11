ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「ＯＣＨＡＮＯＲＭＡ」の田代すみれが１１日、公式サイトなどでグループとハロー！プロジェクトからの卒業を発表した。所属事務所は「田代すみれですが、ＯＣＨＡＮＯＲＭＡ及びハロー！プロジェクトを卒業することになりました」と報告。「体調不良のため昨年９月より活動を休止しておりましたが、現在、症状は寛解しています。しかし、ＯＣＨＡＮＯＲＭＡとしての活動をこ