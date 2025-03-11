【漫画】本編を読む近年よく目にする「リノベーション」という言葉。住宅の間取りの変更など、リフォームよりもさらに大規模な改築工事のことを意味する。『魔法のリノベ』（星崎真紀/双葉社）は、そんな“リノベ”をテーマに繰り広げられる物語。依頼者や仕事仲間との人間ドラマが描かれ、読むと前向きな気持ちになれる作品だ。大手リフォーム会社で活躍していた、やり手の営業ウーマン・小梅。人間関係のトラブルをきっか