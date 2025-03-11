お笑いコンビ「とんねるず」の石橋貴明（63）がパーソナリティーを務めるTBSラジオ「SPORTSBULLpresents石橋貴明のGATE7」（日曜前7・00）が9日に放送され、ヤクルトの奥川恭伸投手（23）が今季目標に最多勝のタイトル争いを掲げた。芸能界屈指の野球通で知られる石橋。通常はスタジオにゲストを招いて楽しく野球トークを繰り広げる同番組だが、この日は恒例のプロ野球春季キャンプ取材に出かけた様子として「潜入！キャ