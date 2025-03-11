Image: Ismoon via Wikimedia Commons 5000年前に栄え、3500年前に突如滅亡したインダス文明。メソポタミア、エジプト、中国の黄河文明に並ぶ四大文明のひとつですが、これらの文明に比べて、インダス文明はまだまだ未解明な点が多く、その大部分は謎に包まれたままです。その理由は、残された文字がいまだに解読されていないから。インダス文字の謎に挑め