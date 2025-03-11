こちらは「おとめ座（乙女座）」の方向約4500万光年先の渦巻銀河「NGC 4900」です。明るい中心部分を取り囲む渦巻腕（渦状腕）は幅が広く、境目は曖昧です。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）の掃天観測用高性能カメラ（ACS）と広視野惑星カメラ2（WFPC2）で観測された渦巻銀河「NGC 4900」（Credit: ESA/Hubble & NASA, S. J. Smartt, C. Kilpatrick）】渦巻銀河では膨らみのある中心部分を銀河バルジと呼ぶのに対し、渦巻腕が