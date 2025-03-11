◇第79回JABA東京スポニチ大会決勝鷺宮製作所5―2大阪ガス（2025年3月11日神宮）決勝が行われ、鷺宮製作所が大阪ガスにサヨナラ勝ちを収め、初優勝を飾った。昨年、社会人2大大会出場を逃がした大阪ガスはスポニチ大会初Vこそ逸したが、収穫の多い4試合となった。マウンド上の大宮隆寛投手（25）がぼうぜんと打球を見送った。2―2の9回1死一、二塁。118球目の真ん中直球を鷺宮製作所・野村に右翼席へ運ばれてのサヨナ