SEKAI NO OWARIのデビュー15周年YEAR第一弾楽曲「琥珀」が、明日3月12日0:00より配信スタートする。同日21:00からは「琥珀」ミュージックビデオのプレミア公開も決定した。◆SEKAI NO OWARI 動画 / 画像最新曲「琥珀」は高橋文哉と西野七瀬がW主演を務める直木賞受賞作『少年と犬』の映画主題歌に起用されるナンバーだ。映画は3月20日より全国公開となる。さらに、SEKAI NO OWARIメンバー4人揃ってのWebラジオ放送が3月12日20:00か