■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4588) オンコリス 東証グロース (4755) 楽天グループ 東証プライム (3747) インタートレ 東証スタンダード (6841) 横河電 東証プライム (3807) フィスコ 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7182) ゆうちょ銀 東証プライム (100000018) 日経平均