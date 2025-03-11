¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢4·î4Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢¥É¥é¥Þ24¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Þ¥¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡Á»ä¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Á¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¿¼Ìë24»þ12Ê¬¡Á¡Ë¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤Ï¡¢¡ÖºâÈ¶Éü½²¡Á·»²Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ²Ç¤Ø¡Á¡×¡Ê¥Æ¥ìÅì¡Ë¤ËÂ³¤­¡¢¥Æ¥ìÅì¡ß¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¶¦Æ±À½ºî¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌ¡²è¤Ç¡¢ËÜºî¤¬¥É¥é¥Þ²½ÂèÆóÃÆ¡ª·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦µÈÀî·Ã»Ò¤¬¡¢¿·¿ÍÇÐÍ¥¡¦¿¹»³Âó¿Í¤Ë°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤Î°¦¤òÃí¤®¡¢¤½¤Î¼¹Ãå¤¬¶¸µ¤¤ØÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡£µ´