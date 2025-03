メインダンサー&バックボーカルグループ・超特急の小笠原海が、初主演を務める舞台『聖剣伝説3 TRIALS of MANA THE STAGE』が7日、東京・サンシャイン劇場で開幕。小笠原をはじめ、キャスト陣からのコメントが到着した。【舞台カット】世界観がすごい!オレンジ髪の衣装に身をつつむ小笠原海ら『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』は『聖剣伝説』シリーズの3作目として1995年に発売されたアクションRPG『聖剣伝説3』のフルリメイク版