LUNA SEAが3月12日に発売する新作LIVE Blu-ray第2弾のティザー動画を公開した。◆ティザー動画今回発売されるLIVE Blu-ray 『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA IMAGE or REAL』と『35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA SEARCH FOR MY EDEN』では、2024年にLUNA SEA史上最大規模で開催された35周年記念ツアー<35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA>のEPISODE 2 として、8月24日・25日に東京ガーデンシアターで開催され