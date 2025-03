BMSG所属の8人組グループ・MAZZEL、ソロインタビュー連載。昨年3月からスタートした本連載では、「Maze=迷路」、「Zeal=情熱」、「Mazel=幸福」の意味を持つ「MAZZEL」のメンバーがどんな迷路を歩んできたのか、それぞれのライフストーリーを聞いた。第7弾にはEIKIが登場。【写真ギャラリー】MAZZEL 1st One Man Tour 2024 ”Join us in the PARADE”EIKIは努力の人であり、優しい世界を本気で願っている人だ。EIKIは、他のメン