¡þ¥×¥íÌîµå¥ª¡¼¥×¥óÀï µð¿Í-¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯(11Æü¡¢Ä¹ºê)µð¿ÍÂÐ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÁª¼ê¤é¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹·ãÆÍ¤¬Áê¼¡¤®¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀï¡¹¶²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2²ó¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î·ª¸¶ÎÍÌðÁª¼ê¤¬»°ÎÝÀþ¤ò±Û¤¨¥Õ¥§¥ó¥¹¶á¤¯¤ØÈô¤ó¤ÀÂÇµå¤ÎÊáµå¤ò»î¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢º¸É¨¤ò¶¯ÂÇ¤·¡¢·ª¸¶Áª¼ê¤Ï¶ì¤â¤ó¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¸åÃ´²Í¤Ë±¿¤Ð¤ì¸òÂå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë5²óÉ½¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥Õ¥È¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Õ¥é¥¤¤ò¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀµÌÚ