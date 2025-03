グレープストーンが展開する、東京ばな奈とディズニーが贈る夢のスイーツショップコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」より、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』をテーマにした「塔の上のラプンツェル/ベリーショコラサンド」が販売されます☆ Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈「塔の上のラプンツェル/ベリーショコラサンド」