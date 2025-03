現地時間の2025年3月10日、Blueskyの開発チームが公式アプリの「バージョン1.99」のリリースを発表しました。新たなバージョンのBlueskyでは、最大3分間の動画を投稿することが可能になるほか、アカウントのミュートが簡単になり、知らないユーザーから届いたDMを独立した受信箱に分類する機能なども搭載されています。📢 App Version 1.99 is rolling out now (1/5)With every update, we’re aiming to make the Int