¡ÈÂÀ¤¯¤Ê¤¤¤ª¡É¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¤·¤Ö¤È¤«¤Ã¤¿¡ª¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2024-25¡×3·î10Æü¤ÎÂè1»î¹ç¡£ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÅÏÊÕÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¥ª¡¼¥é¥¹¤Ë¥é¥¹¤«¤é2Ãå¤ØÉâ¾å¤¹¤ëÄ·Ëþ¤ò¥Ä¥â¡£ÁÇÅÀ¤È½ç°ÌÅÀ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌòËþ°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤È¤Ê¤ë°ì·â¤ËÊüÁ÷ÀÊ¤ÏÁûÁ³¡¢»ëÄ°¼Ô¤âÂç´¿À¼¤ò¾å¤²¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥é¥¹ÌÜ¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡ªÅÏÊÕÂÀ¡¢²ñ¿´¤ÎÄ·Ëþ¥Ä¥â¤Î½Ö´Ö¾ìÌÌ¤ÏÆî4¶É¡¢ÅÏÊÕ¤Ï1Ëü5500ÅÀ»ý¤Á¤Î¥é¥¹ÌÜ¡£3ÃåÌÜ¤Î½ÂÃ«ABEMAS¡¦Æü¸þÍõ»Ò¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë