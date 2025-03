NASAが資金提供し、アメリカの宇宙探査会社であるインテュイティブ・マシーンズが運営する月探査船が、月を周回飛行した後、2025年3月6日に月へと降り立ちました。しかし、翌日に公開された写真には斜めに倒れた宇宙船が映っており、専門家は月面着陸の難しさを語っています。Moon photo reveals how lunar landing just went wrong | Mashablehttps://mashable.com/article/moon-landing-sideways-intuitive-machines-image以下は