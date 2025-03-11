Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤â¿Ì¤¨¾å¤¬¤ë¡ª¡©¶²ÉÝ¤Î¡È»Ø¥Ô¥³¥Ô¥³¡É¤Î½Ö´Ö¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤¿¡£Á´¹ñ¤ò8¤Ä¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÊ¬¤±¡¢¥¨¥ê¥¢ÂÐ¹³¤Î·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÃÄÂÎÀï¡ÖABEMAÃÏ°èÂÐ¹³Àï2025 inspired by ±©À¸Á±¼£¡×¤ÎÍ½ÁªA¥ê¡¼¥°1°Ì·èÄêÀï¡¢´ØÀ¾A ÂÐ Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¤¬3·î8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¾¡Íø¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿¡È¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼²¦¡É¡¦°ðÍÕÍÛÈ¬ÃÊ¡Ê36¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÉ¤ßÀÚ¤ê¤ÎºÇ½ª³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¤Ë¼ó¤ò¥¦¥ó¥¦¥ó¡¢»Ø¤ò¥Ô¥³¥Ô¥³¡£Ç÷ÎÏ¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»Ø¤µ¤·³ÎÇ§¤è¤·¡ª¡×¡Ö