¶Ã°Û¤ÎÅ¬±þÎÏ¤À¡£ÂçÁêËÐ½Õ¾ì½ê£²ÆüÌÜ¡Ê£±£°Æü¡¢ÂçºåÉÜÎ©ÂÎ°é²ñ´Û¡Ë¡¢¿·²£¹ËË­¾ºÎ¶¡Ê£²£µ¡áÎ©Ï²¡Ë¤¬ËëÆâ¼ãÎ´·Ê¡Ê£³£°¡á¹Ó¼®¡Ë¤òÎÏ¶¯¤¯´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ½éÇòÀ±¡£¹õÀ±È¯¿Ê¤ÎÍâÆü¤Ë²£¹Ë½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¼èÁÈ¸å¤Ï¡Öº£Æü¤³¤½¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½éÆü¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤¬È´¤±¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤ë¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£½éÆü¤ÏËÜ¾ì½ê¤Ç½é¤á¤ÆÌ³¤á¤¿²£¹ËÅÚÉ¶Æþ¤ê¤ÎÂçÌò¤Ë¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×¡£·ë¤Ó¤ÎÁêËÐ¤Ç¤âËÜÍè¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø