¢¡ÂçÁêËÐ¢¦½Õ¾ì½ê£²ÆüÌÜ¡Ê£±£°Æü¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¡Ë¿·²£¹Ë¡¦Ë­¾ºÎ¶¤¬½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£ÅìÁ°Æ¬É®Æ¬¤Î¼ãÎ´·Ê¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢¿·²£¹Ë¤Ç¤Ï£±£¹£¶£´Ç¯½Õ¾ì½ê¤ÎÆÊ¥Î³¤°ÊÍè¤Î½éÆü¤«¤é¤ÎÏ¢ÇÔ¤òÁË»ß¤·¤¿¡£¤ä¤ì¤Ð½ÐÍè¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£Ë­¾ºÎ¶¤Î²£¹ËÁêËÐ¡£Æ¬¤ÇÅö¤¿¤Ã¤¿Î©¤Á¹ç¤¤¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£±¦¤ÇÆÍ¤­Êü¤·¡¢º¸¤âÆÍ¤¤¤ÆÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¤â¤íº¹¤·¤Ç´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¼ÂÎÏ¼Ô¤Î¼ãÎ´·Ê¤Ë²¿¤â¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢ÌÜ¤Î³Ð¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÂ®¹¶¡£¥Æ¥¹¥È¤Ç£°ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿Íâ