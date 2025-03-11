¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÌð¸ý¿¿Î¤¡Ê42¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼¡ÃË¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Ìð¸ý¤Ï¡ÖºÇ¶á¥Þ¥Þ¤Ã»Ò²á¤®¤ë¼¡ÃË¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤²Ä°¦¤¤¤·´ò¤·¤¤¤±¤É¤Þ¤¢¤Þ¤¢ÂçÊÑw¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼¡ÃË¤È¤¸¤ã¤ì¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤â°ì½Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¡Á¡×¡ÖÈþ¿Í¥Þ¥Þ¿¿Î¤¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£