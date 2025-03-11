10Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿À¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÆþ»¥¡£À¯ÉÜ¤¬Êü½Ð¤¹¤ëÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÎÌ¤Ï¡¢Á´Éô¤Ç21Ëü¥È¥ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ÀÄ¿¹¸©»º¡Ø¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¡Ù¤ä¡¢µÜ¾ë¸©»º¡Ø¤Ò¤È¤á¤Ü¤ì¡Ù¤Ê¤É¡¢15Ëü¥È¥ó¤¬»Ô¾ì¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û9½µÏ¢Â³ÃÍ¾å¤¬¤ê¡Ä¡È¥³¥á²Á³Ê¡É²¼¤¬¤ë¡©È÷ÃßÊÆ15Ëü¥È¥óÆþ»¥¤¬»Ï¤Þ¤ëÍî»¥¤·¤¿¶È¼Ô¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ1Ç¯°ÊÆâ¤ËÆ±¤¸ÎÌ¤Î¥³¥á¤ò¹ñ¤ËÌá¤·Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ç¤¹¡£Æþ»¥¤Ï10Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢12Æü¤Þ¤Ç¡£Íî»¥¤µ¤ì¤¿¥³¥á¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤Ï¡¢º£·î²¼