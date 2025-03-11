NiziU £¹¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×NiziU¤¬¡¢Ìó£±Ç¯¿¶¤ê¤È¤Ê¤ëKorea 2nd Single Album¡ØLOVE LINE¡Ù¤ò3·î31Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ Èà½÷¤¿¤Á¤Ï2023Ç¯¤ËËþ¤ò»ý¤·¤Æ´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢NiziU Korea 1st Single Album¡ØPress Play¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ±Ç¯11/8(¿å)ÊüÁ÷¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ÖSHOW MUSIC CHAMPION¡×¤Ç¤Ïï£¡¹¤¿¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò²¡¤µ¤¨¼ó°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ ¤½¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖHEAR