¥Õ¥¡¥ó¥·ー¤ÊÀ¸³è»¨²ß¤ò¥á¥¤¥ó¤Ç¼è¤ê°·¤¤¤Ä¤Ä¡¢³ä¤ÈËÜµ¤ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¤Ë¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö3COINS MEN¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥º»¨²ß¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ ¡Ö3COINS MEN¡×¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー5000mAh¡£ ºòÇ¯2024Ç¯¤Î9·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö3COINS¤Ë