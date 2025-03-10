そのまま飲むのもいいけどちょっとのアレンジで豆乳の魅力が急拡大♪黒ごまの香ばしい風味と芳醇なバナナのコラボを豆乳で飲みやすく調整。ミキサーを使わず作れる手軽さも◎。腹持ち抜群！【黒ごまバナナ豆乳スムージーレシピ】出典: 美人百花.com材料（1人分）バナナ…1本黒すりごま…大さじ2はちみつ…小さじ1豆乳…100ml作り方1.ボウルに