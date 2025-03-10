卒入学シーズンが近づき、晴れの日の装いに頭を悩ます保護者も多いようです。All About編集部が全国10〜70代の男女100人を対象に募集した「年間行事やイベントのマナーや由来に関する素朴な疑問」（期間：2025年1月28〜29日）より、「卒入学式のバッグ」についての疑問にお答えします。【アンケート】セレモニー服に何色を着た？ 卒業式の圧倒的「人気色」は？Q. 卒入学式に黒の「エルメス」はダメですか？ブランドもののバッグが