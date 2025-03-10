■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7719) 東京衡機 東証スタンダード (9816) ストライダズ 東証スタンダード (2702) マクドナルド 東証スタンダード (6841) 横河電 東証プライム (3747) インタートレ 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (6988) 日東電 東証プライム (7267) ホ