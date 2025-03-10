８日に読売テレビ「ブラマヨ吉田・チュート徳井のありがとう生前葬」が放送された。徳井義実に感謝を伝えたい人物として、ベッキー、ミッツ・マングローブらが出演し、ビデオメッセージで今田耕司が登場した。今田は「徳井君とはアローン会、会長、部長という関係性で、岡村隆史が抜けた後、３人体制のアローン会を陰から表から支えていただきました」と切り出した。独身徳井を「アローンの鏡」「高潔なアローン」「潤沢な資金