【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＢＴＳ（防弾少年団）のファン、ＡＲＭＹ（アーミー）を分析したドキュメンタリー映画「ＦＯＲＥＶＥＲＷＥＡＲＥＹＯＵＮＧ」が１０日（現地時間）、米テキサス州で開催されるイベント「２０２５ＳＸＳＷフィルムフェスティバル」でワールドプレミア公開される。同作品の共同監督を務めたカリフォルニア大サンディエゴ校のＰａｔｔｙＡｈｎ教授は「ＢＴＳは音楽を通じて